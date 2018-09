Aftenposten mener: En ny folkeavstemning om brexit kan bli nødvendig

Et halvt år før britene formelt skal forlate EU, er usikkerheten rundt brexit større enn noensinne.

Det mest sannsynlige scenarioet er fortsatt at Storbritannia og EU blir enige om en avtale, at den vedtas i parlamentet i Westminster, og at britene går ut gjennom en ordnet prosess i slutten av mars 2019.

Men ingen bør ta dette for gitt. Det kan ikke utelukkes at forhandlingene bryter helt sammen og at britene forsvinner ut uten en avtale. Det er heller ikke utenkelig at situasjonen blir så presset at det må skrives ut nyvalg til parlamentet. En tredje mulighet er at det hele munner ut i en ny folkeavstemning om brexit.

Liberaldemokratene har kjempet for dette i flere år allerede. Under denne ukens landsmøte har også ledelsen i det britiske arbeiderpartiet åpnet for å støtte en ny folkeavstemning, etter sterkt press fra grasrota.

I utgangspunktet kan det virke som en dårlig idé. Folket har sagt sitt og stemte for å forlate EU med en margin på godt over én million stemmer i 2016. Noen målinger tyder på at det har vært en liten forskyving i opinionen til fordel for å bli i EU, men det store bildet er at utfallet av en ny folkeavstemning er helt i det blå. En allerede polariserende debatt, der påstander om svik og landsforræderi sitter løst, vil kunne bli mange ganger verre dersom EU-spørsmålet må opp til votering igjen. Det er også uklart hvilke alternativer velgerne ville blitt stilt overfor ved en ny folkeavstemning.

Likevel bør ikke ideen avfeies uten videre. Et problem med brexit-avstemningen var uklarheten som lå i valget «leave». Det er et hav av forskjell mellom en enkel handelsavtale, slik Canada har med EU, og en tett EØS-tilknytning, slik Norge har. Når konturene av det fremtidige forholdet mellom Storbritannia og EU begynner å bli klart, kan det derfor være gode grunner til å gå til folket igjen. Målinger viser dessuten økende støtte til en ny folkeavstemning.

Og det er liten tvil om at forhandlingsprosessen har avkledd mange av løftene som brexit-forkjemperne kom med. Ideen om at britene var så viktige for EU at de ville få en skreddersydd avtale der de kunne beholde mange av fordelene, uten noen av forpliktelsene, er det ingen som tror på lenger.

Det britiske parlamentet har ikke legitimitet til å stoppe brexit, men det er ingenting grunnleggende udemokratisk med å la folket si sin mening en gang til. I land med et stort innslag av direkte demokrati, som Sveits, er det ikke uvanlig å stemme over samme spørsmål flere ganger.

Utmeldelsesprosessen fra EU er blitt dårlig håndtert, og britene står i dag overfor en meny av lite attraktive alternativer. Å holde en ny folkeavstemning er ikke det verste.