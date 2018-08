Aftenposten mener: Kommunene bør revurdere liberaliseringen av vannscooterbruk

I fjor ble den nasjonale vannscooterforskriften opphevet. Det innebærer at vannscooter ble likestilt med andre fartøy – for eksempel småbåter – som brukes i sjø og vassdrag. Diskusjonen om regulering av disse farkostene er på ny blitt aktuell etter at to mennesker har omkommet i vannscooterulykker på én uke.

Olaug Bollestad (KrF) tar til orde for å se til Danmark, der man i fjor innførte en sertifikatordning for vannscooter etter at to personer mistet livet. Leder for Norges vannscooterforbund, Christian Hammernes, er ikke enig i forslaget om innføring av vannscooterførerkort, melder nyhetsbyrået NTB.

Statens havarikommisjon for transport gjennomfører i 2018 en omfattende kartlegging av ulykker med fritidsbåter her i landet. Hensikten er, som kommisjonen skriver, å etablere et større faktagrunnlag om omfang og omstendigheter forbundet med ulykker med fritidsbåter. Dette vil bedre kunnskapsgrunnlaget om hvilke tiltak som kan styrke sikkerheten til sjøs. Ulykker med vannscootere er omfattet av denne kartleggingen.

Det er fornuftig at en slik kartlegging er satt i verk. Stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) er skeptisk til å innføre krav om sertifikat for vannscooter før arbeidet er ferdig.

Hvert år importeres det rundt 1500 vannscootere, og totalt finnes det 9000 slike kjøretøy i Norge. Det er med andre ord foreløpig ikke veldig stor utbredelse av slike farkoster her i landet, men det er ikke selve omfanget som bør ligge til grunn for eventuelle reguleringer.

Da regelendringen kom i fjor, fikk kommunene selv adgang til å regulere vannscooterbruken. Hjemmel har kommunene i motorferdselsloven, den sentrale fartsforskriften og havne- og farvannsloven.

Det er klokt å avvente havarikommisjonens dom før eventuelle nasjonale krav skal stilles til bruk av vannscooter. Men i mellomtiden kan det være greit å minne om at kommunene står fritt til å regulere hvor langt fra land og hvor fort slike farkoster kan kjøre. Kommunene bør være sitt ansvar bevisst og regulere bruken der det er behov for det.

Den vedtatte liberaliseringen kan ha undervurdert kombinasjonen høy fart og lite kyndige førere. Faller man av en vannscooter i høy fart, er det som å treffe asfalt. Undersøkelser fra USA viser at de fleste ulykker forekommer som et resultat av uoppmerksomhet, uerfarenhet og høy hastighet. Politikerne bør ikke lukke døren for innstramninger når dommen er klar. Fart og spenning på sjøen er moro, men natur, sikkerhet og trivsel langs kysten må ivaretas.