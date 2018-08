Aftenposten mener: Norske myndigheter bør støtte Canadas kritikk av Saudi-Arabia

Det er full diplomatisk krise mellom Canada og Saudi-Arabia, etter at den canadiske regjeringen på Twitter dristet seg til å kritisere arrestasjonen av flere kvinnerettighetsforkjempere.

Saudi-Arabia har blant annet kastet ut den canadiske ambassadøren fra Riyadh, beordret alle sine utvekslingsstudenter å forlate Canada, og frosset all handel med landet.

Dette er en massiv overreaksjon. Trolig er det den offentlige, direkte oppfordringen om umiddelbar løslatelse av blant andre Sawar Badawi som har fått det til å tippe over hos saudiaraberne.

Badawi er søster av den kjente aktivisten Raif Badawi, som er pisket og fengslet for regimekritisk blogging. Hans kone og barn har flyktet til Canada og fått statsborgerskap. Søsteren Sawar Badawi har vært sentral i protestene som blant annet har ført til at kvinner i Saudi-Arabia nå får lov til å kjøre bil.

Landets kronprins og de facto leder, Mohammed bin Salman, er blant annet på grunn av slike lovendringer blitt omtalt som moderat og reformistisk. Samtidig fører Saudi-Arabia en mer aggressiv utenrikspolitikk enn på lenge. Krigen i Jemen og blokaden av Qatar er to eksempler. Et mer bisart utslag av regimets ønske om å vise muskler kom da Libanons statsminister ble holdt nærmest som gissel og tvunget til å annonsere sin egen avgang under et besøk i Riyadh i fjor.

Med overreaksjonen nå ønsker Saudi-Arabia å signalisere at de skal ha seg frabedt «innblanding i interne anliggender».

Regimet i Riyadh har erklært krig mot likestillingsaktivister, satt ledende kvinnesaksaktivister i fengsel og truet de øvrige til taushet. Saudi-Arabias feminisme er i krise, skriver Iyad El-Baghdadi.

Men menneskerettigheter er ikke et internt anliggende. Saudi-Arabia har i motsetning til andre despotiske regimer sluppet unna mye kritikk på grunn av sin geopolitiske rolle og viktighet som oljeeksportør. USA har nå også toet sine hender og sagt at Canada og Saudi-Arabia må løse krisen seg imellom.

Norges utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) vil foreløpig avvente mer informasjon før hun eventuelt støtter det canadiske kravet. Også i mai ville hun avvente mer informasjon da hun ble utfordret i Stortinget til å respondere på arrestasjonene.

Grundige vurderinger er nødvendig før man bevisst går til skritt som kan skade diplomatiske forbindelser og norske interesser. På den annen side er det uheldig om Canada blir stående alene i sin kritikk av de saudiske arrestasjonene. For Saudi-Arabia vil det tolkes til at de lykkes med å avskrekke andre land fra å blande seg.

Norge og Canada deler bekymringen over menneskerettighetssituasjonen og kvinners stilling i Saudi-Arabia. FN kaller arrestasjonene «tilsynelatende tilfeldige», med uklare anklager og alvorlig mangel på transparens.

Norge bør derfor støtte Canadas kritikk av Saudi-Arabia.