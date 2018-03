Aftenposten mener: Pensjonssystemet må fortsatt endres

Avtalen om ny offentlig tjenestepensjon kom på overtid. Fristen 2. mars ble overholdt, men endringene har vært etterlengtet lenge. Ikke minst fra dem som har noen tiår igjen til pensjonsalder. For dem er det blitt stadig mer tydelig at levealdersjusteringen, som var det de offentlige tjenestepensjonistene fikk med seg fra den store pensjonsreformen, vil spise av pensjonen deres hvis ikke også de fikk en ny pensjonsordning. Den har de nå fått.

Nå skal også offentlig ansatte belønnes for å stå lenger i jobb. De kan forlenge opptjeningstiden til 75 års alder og kombinere pensjon og inntekt, som i privat sektor. Før var opptjeningstiden begrenset til 30 år, noe som er en ulempe for yngre arbeidstagere som rammes hardere av levealdersjustering enn eldre.

Med endringene er pensjonsordningene i offentlig og privat sektor blitt likere hverandre. Det har vært et selvstendig mål fordi det øker mobiliteten mellom sektorene, et åpenbart gode i en tid der omstillingene vil bli flere, ikke færre. Partene skal ha takk og godord for at de har landet en ordning nå, selv om den burde kommet før.

Det er likevel å ta for hardt i å slå fast at pensjonssystemet med dette er reformert én gang for alle. Til det er det for mye som må vurderes når effektene av endringene blir erkjent, og for mange problemstillinger som forblir uløste. Ordningen for de uføre ble ikke håndtert i denne runden. Særaldersgrensene er som før, noe som om få år kommer til å fremstå som enda mer sært enn i dag. De såkalte «sliterne» utryddes jo i praksis som gruppe i pensjonsreformen, gjennom at ingen gruppe kollektivt vil kunne påberope seg tilnavnet «slitere»i fremtidens system og med det utløse tidligpensjon.

Under ligger en forutsetning om at de som ligger an til å bli slitere, kan skifte jobb og retning underveis i yrkeskarrièren. Det er lettere sagt enn gjort, og konkretisering av denne forventningen må bli neste steg. Men for dem som i dag er unge og tilhører typiske sliteryrker, må det fremstå ganske rart at enkelte andre yrkesgrupper kollektivt beholder privilegiene knyttet til særaldersgrenser. Fremtiden for begge grupper er en mer individuell vurdering, med alt det fører med seg av ansvar for arbeidstager, arbeidsgiver og staten.

Pensjonssystemet blir mer bærekraftig med helgens avtale fordi flere vil velge å stå i jobb lenger, men vi er ikke i mål. Tidligpensjonsdelen av pensjonssystemet er ikke bærekraftig, og alle parter må være innstilt på nye runder. Men utgangspunktet for fortsatte endringer er bedre nå enn de var før helgen.