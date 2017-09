Aftenposten mener: Macron kan lykkes med reformer

De første månedene ved makten har Frankrikes president Emmanuel Macron vært i søkelyset for alt fra kutt i budsjetter for militæret og sosiale boligprogrammer til et friskt budsjett for make-up for seg selv. Populariteten har dalt.

Men nå går presidentskapet inn i sin viktigste fase. Torsdag la statsminister Édouard Philippe og arbeidsminister Muriel Pénicaud frem 36 forslag til reform av arbeidsmarkedet. De er utarbeidet i nært samarbeid med presidenten og skal oppfylle hans viktigste valgløfte: En merkbar og varig reduksjon av den høye arbeidsledigheten.

Hovedgrepet er å gjøre det lettere og billigere å si opp folk, for på den måten også å senke terskelen for å ansette.

Lettere å nedbemanne

Et av de konkrete problemene har vært at internasjonale selskaper kan nedbemanne i Frankrike kun dersom det aktuelle forretningsområdet går dårlig i konsernet som helhet, altså også i andre land. Nå skal dette endres, slik at det er nok å kunne vise til manglende lønnsomhet i driften i Frankrike.

Et annet tiltak er å begrense kompensasjonen fransk arbeidsrett kan tilkjenne folk ved usaklig oppsigelse. Etter de nye reglene skal erstatningen nå gis etter ansiennitet, fra minimum tre månedslønner til maksimalt 20.

Til gjengjeld pålegges også små bedrifter å betale en viss kompensasjon ved oppsigelser, noe de til nå ikke har vært forpliktet til.

Reelle forhandlinger

Den lovpålagte kompensasjonen ved saklige oppsigelser økes også.

Eksemplene viser at Emmanuel Macron er innstilt på å ta og gi for å få til endringer. Reformpakken legges frem etter fortrolige forhandlinger med franske arbeidstager- og arbeidsgiverorganisasjoner.

De første reaksjonene viser at næringslivet er fornøyd med reformpakken.

I fagbevegelsen er reaksjonene blandet. Det mest radikale av de store forbundene, CGT, avviser pakken og har varslet streiker. Mer moderate forbund har også kritisert forslagene, men gjort det klart at de ikke vil stille seg i veien for dem ved å streike.

Går forsiktig frem

Macrons nye parti, REM, har flertall i nasjonalforsamlingen og har allerede gitt presidenten fullmakt til å gjennomføre endringene. Presidenten går likevel forsiktig frem. Han vil ikke risikere at reformer blokkeres av streiker og demonstrasjoner, slik det har skjedd i Frankrike tidligere.

Meningsmålingene gir et blandet bilde: Et flertall sier umiddelbart nei til de ferske forslagene, men andre målinger viser stor generell støtte til reformer i arbeidslivet. Spiller Macron kortene riktig, kan han nå frem der forgjengerne har måttet kapitulere.