Aftenposten mener: Suksess med bismak for G20 i Hamburg

G20-toppmøtet i Hamburg vil bli husket, men ikke primært for det som skjedde i forhandlingene.

Bildene av borgerkrigslignende tilstander i byen vil ha innprentet seg, kanskje særlig for tyskerne. Kampene mellom venstreorienterte ekstremister og politifolk ble langt verre enn ventet.

Det må vurderes om Hamburg var egnet som vertsby og om politiets strategi var god. Selv om sikkerheten primært er byen og delstaten Hamburgs ansvar, vil det som har skjedd, ikke styrke forbundskansler Angela Merkels posisjon.

Det andre som vil huskes fra Hamburg, er at USAs president, Donald Trump, og Russlands president, Vladimir Putin, møttes for første gang.

Vellykket for Putin og Trump

Møtet var vellykket, i alle fall for de to lederne. De satt sammen i over to timer og fikk snakket om mye. Prosessen frem mot en ny, delvis våpenhvile for Syria ble brakt et viktig skritt videre. De to skal også ha blitt enige om nærmere samarbeid om andre saker.

Det er fremfor alt positivt at lederne for USA og Russland snakker sammen. Personkjemien mellom Trump og Putin var også god, ifølge USAs utenriksminister, Rex Tillerson. Det reduserer faren for misforståelser og kan styrke verdensfreden.

Må være på vakt

På den annen side er det også grunn til å være på vakt. Et nært forhold mellom autokraten Putin og den også ganske autoritære Trump er ikke nødvendigvis bare bra for verden. Ingen av dem er sterkt opptatt av demokrati og menneskerettigheter.

Selve G20-toppmøtet ble relativt vellykket. Det er i seg selv viktig at lederne for EU og 19 mektige land setter seg sammen for å diskutere saker av felles interesse. Spesielt viktig er det nå, i en tid med stor uro og med et USA som ikke lenger utøver globalt lederskap.

Selv om G20 ikke kan fatte bindende vedtak, er det viktig hva lederne blir enige om. Analyser gjort av uavhengige observatører viser at vedtak i hovedsak følges opp.

Bekrefter klimamål

Derfor har det betydning at G20 gjentar et ja til frihandel og nei til proteksjonisme. Trump var med på konklusjonen, men fikk inn en formulering som anerkjenner «legitime beskyttelsesinstrumenter». Med andre ord: USA kan beskytte egen industri, men kun innenfor rammene gjeldende handelsavtaler setter.

Det har også betydning at 19 av de 20 bekrefter sine klimaforpliktelser, selv om Trump trekker USA fra Paris-avtalen.

Sluttdokumentet fra G20 i Hamburg er vagt, ingen opptur for verden, men heldigvis heller ikke den nedturen man kunne ha fryktet.

