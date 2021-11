Aftenposten mener: Stenge Munch? En «Erre’ mulig»-sak.

Tysklands forbundspresident Frank-Walter Steinmeier kom ikke til stengte dører da han besøkte Munch i Bjørvika torsdag.

Kunst skal få utfordre. Men en snarlig nedstengning av nye Munch blir en utfordring i overkant.

I Bjørvika kan det bli nødvendig å stenge publikum ute fra museet Munch på de mest populære besøksdagene til sommeren. Det er en nyhet i klype-seg-i-armen-kategorien, og det kanskje særlig fordi nybyggets inneklima ser ut til å være problemet.

Dårlig inneklima var blant hovedårsakene til at det gamle Nasjonalgalleriet ble stengt i 2019. En kunne simpelthen ikke risikere at nasjonale kunstskatter skulle bli ødelagt.

I årevis pågikk en følelsesladet debatt om den gamle museumsbygningen ved Tullinløkka i Oslo sentrum. Langt fra alle kunne fatte og begripe hvorfor det skulle være så vanskelig å modernisere ventilasjonsanlegget der. Men de hadde noe felles, mange av de ivrigste tilhengerne av å beholde Nasjonalgalleriet: Mangelfulle kunnskaper om varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk (VVS).

Alt dette er historie, som det heter. Teknisk ekspertise ble lyttet til, Nasjonalgalleriet tømt og stengt. Samlingen skal vises frem igjen i det feiende flotte og antagelig godt ventilerte nybygget på Vestbanen.

Åpningen av Munch denne høsten har så langt vært en fest. Publikum strømmer til. Rulletrappene og alt det andre tekniske, inkludert klimaanlegget, fungerer fint. Men så viser det seg altså, i en korrespondanse mellom museet og kommunen, at det streiket to ganger i fjor sommer og dessverre må regnes som ustabilt.

Museumsledelsen ønsker seg fem nye kjøletårn på taket, som del av en back-up-løsning. Det er et ønske som kom pinlig sent, og som ikke er egnet til å dempe debatten om husets ytre utseende. Og mest oppsiktsvekkende av alt: Helt i sluttfasen av byggeperioden ble anslagene over det forventede besøkstallet jekket opp til det dobbelte – fra en halv til en hel million gjester pr. år.

Disse tingene krever en snarlig forklaring, naturligvis. Det vil bli lagt merke til i inn- og utland hvis Oslos nye og monumentale turistmagnet, for ikke å si siste skrik, i sin første sommer stenger dørene på grunn av overoppheting.

Den foreløpige trøsten ligger i at Munch-skandaler langt fra er noe nytt. Maleren fikk selv sitt gjennombrudd med skandaleutstillingen i Berlin i 1892. Skandale gjorde også Pål Enger, som reiste stigen mot veggen på Tullinløkka og knabbet «Skrik» på Lillehammer-OLs åpningsdag i 1994.

Den murrende VVS-skandalen i Bjørvika bør helst ikke overgå denne.