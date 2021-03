Aftenposten mener: Bolsonaro spiller hasard med Brasil

Dommene mot ekspresident Lula er opphevet. Bildet er fra hans pressekonferanse onsdag. Foto: Andre Penner, AP/NTB

Kan bli utfordret av ekspresident Lula neste år.

Onsdag ble det registrert 2286 covid-19-relaterte dødsfall i Brasil. Det er rekord. Siden pandemien brøt ut, har 271.000 brasilianere mistet livet. 11 millioner er smittet. Sykehusene er sprengt. Brasils håndtering av pandemien regnes som verst i verden.

Ansvaret har den høyreorienterte presidenten Jair Bolsonaro. I klare øyeblikk argumenterer han for at nedstengning alt i alt er verre enn å la det meste gå som normalt. Det kan alltids diskuteres, selv om Brasils økonomiske nøkkeltall heller ikke er gode.

I realiteten er det snakk om en president som ikke tar krisen alvorlig. Bolsonaro kalte covid-19 «en liten influensa» og sparket helseministeren som protesterte. Han har luftet konspirasjonsteorier. Han anbefalte bruk av malariamedisin, enda den i beste fall er virkningsløs mot viruset som nå herjer.

Presidenten er upopulær, men har høyresidens velgere nokså samlet bak seg. Også på dette punktet ligner han noe på Donald Trump.

Spørsmålet er om opposisjonen finner en brasiliansk Joe Biden.

Lula til angrep

Mye tyder på at han i så fall heter Luiz Inácio Lula da Silva. 75-åringen er i alle fall på Bidens alder, selv om det ellers finnes få likheter.

Lula var president fra 2003 til 2011. Senere ble han kastet i fengsel etter dommer for korrupsjon. Lula har hele tiden ment at saken mot ham var fabrikkert. Nylig ble dommene også opphevet av en høyesterettsdommer.

Lula reagerte ved straks å holde en pressekonferanse, lange ut mot Bolsonaro og legge frem det observatører kaller risset av et program for en ny presidentperiode. Den juridiske prosessen mot ham er ikke nødvendigvis avsluttet. Akkurat nå er det likevel sannsynlig at han får stille opp i presidentvalget mot Bolsonaro neste år.

Kan vinne

Venstreorienterte Lula er kanskje ikke best egnet til å løse Brasils problemer. Bedre enn eksentrikeren Bolsonaro er han likevel utvilsomt. Og målingene tyder på at Lula er den som har størst sjanser til å slå den sittende presidenten.

Dessverre er det lenge til presidentvalget 2. oktober 2022. I mellomtiden må brasilianerne håpe at Lulas comeback kan virke skjerpende for Bolsonaro. Ikke minst for hans strategi under pandemien. Nå dreier det seg i første omgang om å bremse smitte, vaksinere og redde liv.