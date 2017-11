Aftenposten mener: Imponerende av Fremskrittspartiet

I år er det knapt kommet asylsøkere til Norge. Arbeidsinnvandringen er lav. Asylpolitikken styres på et bredt stortingsforlik.

Likevel var innvandring den saken flest velgere oppgir som viktig ved årets stortingsvalg, viser de første resultatene fra årets velgerundersøkelse.

28 prosent av velgerne oppga det som viktigste sak, mer enn en dobling fra 2013. Til sammenligning var den mye omtalte distriktspolitikken viktigste sak for bare ni prosent av velgerne, mot syv for fire år siden.

Akkurat som man må anta at de fleste av disse ni prosentene endte opp med å stemme Senterpartiet, har innvandringsspørsmålet også svært mobiliserende kraft for Fremskrittspartiet. Hele 35 prosent av alle velgere mener nå at Fremskrittspartiet har den beste innvandringspolitikken. Det er en økning på åtte prosentpoeng på fire år, mens både Høyre og Arbeiderpartiet synker tilsvarende når det gjelder sakseierskap på dette politikkområdet.

Det tegner seg dermed et bilde av at Fremskrittspartiet ikke bare lyktes i å sette innvandring på agendaen, men at det også er en hovedforklaring til at partiet overlevde fire år i regjering med minimal velgerflukt.

Det er svært imponerende, spesielt fordi det var få hendelser i år som tilsa at innvandring skulle bli et spesielt hett tema i valgkampen.

Det er nærliggende å anta at partiets egen valgkampstrategi har en del av æren, herunder innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug og hennes evne til å sette agendaen med kontroversielle stunts og utspill.

Fremskrittspartiet kan også ha tjent på å ha vist seg ansvarlig gjennom asyltilstrømningen i 2015. Som posisjonsparti måtte de ta delansvar for å signalisere at myndighetene klarte å håndtere situasjonen. Så lenge de ikke ble utfordret fra restriktivt hold, kunne de ved valget også fremstå som garantisten for at innvandringspolitikken forblir stram.

Samtidig er det interessant i undersøkelsen at Fremskrittspartiet har mistet sakseierskap om sin tradisjonelle fanesak eldreomsorg, uten at Arbeiderpartiet klarte å kapitalisere på det.

Til analysen kan innvendes at Frp gjorde det dårligere enn for fire år siden. Det er det nest svakeste valgresultatet for partiet siden 1993, og langt unna nivåene fra 2005 og 2009.

Men at Fremskrittspartiet nesten holder nivået etter å fire år i regjering, gjennom blant annet et kraftig oljeprisfall og den største tilstrømningen av asylsøkere noensinne, ville få ha spådd på forhånd.

Det bør anerkjennes, like mye som det gir grunn til selvransakelse fra partiets politiske motstandere.