Aftenposten mener: Macron må holde fast på reformlinjen

Frankrikes president er kommet protestbevegelsen «de gule vestene» i møte. I en tale mandag kveld kunngjorde Emmanuel Macron blant annet en betydelig økning i minstelønnen. Han avlyste en skatteøkning for fattige pensjonister og kuttet skatten på overtidsbetaling. Tidligere har regjeringen droppet en planlagt avgiftsøkning på bensin og diesel, saken som startet protestaksjonen.

I talen fremsto Macron som mer ydmyk enn tidligere. Han vedgikk blant annet at noen av uttalelsene han har kommet med, «kan ha såret» enkelte franskmenn. Meningsmålinger viser at «de gule vestene» har bred oppslutning i det franske folk. Etter ukevis med protester var det fornuftig av Macron å vise at han tar folks frustrasjon innover seg.

Opposisjonen og talsmenn fra «de gule vestene» er likevel ikke fornøyde. Deres konklusjon er at tiltakene er for små og kommer for sent. Dette til tross for at de er anslått å koste mellom 78 og 97 milliarder kroner i året og vil øke det allerede store franske budsjettunderskuddet.

Macron vil aldri kunne vinne hjertene til de mest radikale demonstrantene. Grupper fra ytre høyre og ytre venstre har kastet seg på protestbølgen med krav om Macrons avgang, selv om det er under to år siden han ble valgt til president med 66 prosent av stemmene. Macrons beste håp er at de mer moderate aksjonistene sier seg fornøyd, og at protestene sakte, men sikkert vil fisle ut i tiden frem mot jul.

Uansett hva som skjer, er det klart at presidenten har fått seg en kraftig nesestyver. For første gang i sin presidentperiode har Macron måttet gjennomføre en stor snuoperasjon. I verste fall vil motstanderne bare få blod på tann nå som de har sett at heller ikke dagens president er immun mot gateprotester.

Macron har foreløpig ikke gjort full retrett. Han holder fast ved at han vil fortsette arbeidet med omstilling i Frankrike, og at reformene og endringene han allerede har gjennomført, blir stående. Dette er viktig av to grunner. For det første ble Macron valgt nettopp på løftet om å gjennomføre reformer. For det andre er dette noe Frankrike sårt trenger. Skattenivået er blant de høyeste i verden, ledigheten har ikke vært under syv prosent 1983, og den økonomiske veksten er laber.

Det ser vanskelig ut nå, men forhåpentlig vil Macron få rom til å fullføre den jobben han har startet på. Et velfungerende Frankrike er viktig, ikke bare for franskmenn, men for hele Europa.