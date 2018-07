Aftenposten mener: Trump driver usikkerhetspolitikk

På mindre enn én uke skapte USAs president uro på NATO-møtet i Brussel, fornærmet de fleste han traff i London og fremsto som venn av Vladimir Putin i Helsingfors.

Hvor ille er situasjonen? Noen vil fortsatt mene at Donald Trump fremfor alt er støy, mens apparatet rundt ham sørger for at USAs politikk ikke endres vesentlig. Det siste kan til og med tenkes å skje med presidentens samtykke.

Sant nok, USAs NATO-politikk står formelt sett fast, tross Trumps opptreden i Brussel. Der uttrykte han seg på en måte som av flere ble oppfattet som en trussel om å forlate alliansen, med mindre de andre landene danset etter hans pipe. Han sluttet seg likevel til det på forhånd fremforhandlede kommunikeet.

Og sant nok, amerikanske justismyndigheter fortsetter å ettergå Russlands innblanding i presidentvalget i 2016, selv om Trump i Helsingfors igjen avviste at noe slikt har skjedd. Nylig ble tiltaler tatt ut mot 12 russiske etterretningsagenter. Etterforskningen av presidenten selv fortsetter.

Skaper usikkerhet

Med et viktig unntak for handelspolitikken, har det i praksis ikke skjedd så mye dramatisk som berører resten av verden, i alle fall ikke ennå.

At presidenten stiller seg på en talerstol ved siden av Putin og undergraver egne etterretningstjenester, og nå pådrar seg anklager om forræderi, er fremfor alt amerikanernes eget problem.

Slik går det an å argumentere, så vidt det er.

Men en slik argumentasjon overser usikkerheten Trumps opptreden skaper også utenfor USA.

Russland-saken har, hva Trump angår, to realistiske tolkninger. Den ene er at Trump var villig til å samarbeide med en fremmed makt for å vinne presidentvalget, og at han deretter har gjort hva han har kunnet for å hindre at dette blir avdekket. En slik mann minner mest om en mafiasjef.

Trump først

Den andre tolkningen er at Trump ikke visste om at russere hacket det demokratiske partiets e-poster og spredte falske nyheter, men at han er så opptatt av ikke å få tilsmusset seieren sin ved valget i 2016 at han gjør hva han kan for å avspore etterforskningen. En slik mann må være grenseløst smålig og egoistisk.

Hans operative slagord er «Trump først», ikke Amerika, og slett ikke resten av verden.

Slik påvirker Russland-saken også inntrykket Trump etterlot på NATO-toppmøtet. Kan Europa stole på at en slik mann, hvis det en gang trengs, kommer europeiske allierte til unnsetning? I dag er det vanskelig å svare ja. I en sikkerhetspolitisk vanskelig verden driver Trump usikkerhetspolitikk.