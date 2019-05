Aftenposten mener: Oppdrett er ikke for kyllinger

Grønn ungdom skal i alle fall ikke beskyldes for å kaste ut valgflesk i distriktene. Før helgen tok de til orde for å legge ned hele kyllingindustrien, en dårlig idé de heldigvis ikke klarte å selge inn til moderpartiet i helgens landsmøte. De ble imidlertid enige om følgende formulering:

«Dyr har egenverdi og skal ikke behandles som fabrikkvarer. Dyrevelferd skal aldri kompromisses på i landbrukspolitikken, og det skal være utearealer, mindre besetninger, sunne raser og langt strengere dyrevelferdskrav. Dagens kyllingindustri er kroneksempelet på intens, innendørs dyreproduksjon fôret på importerte matplanter og kan ikke fortsette.»

Da brast noe i Nationen-redaksjonen.

Tirsdag publiserte avisen en lederartikkel der avisen ser ut til å mene at kritikken mot kyllingnæringen er grunnløs.

Det er galt.

MDGs formulering er ikke særlig kontroversiell. Mye av kyllingfôret er beviselig importert soya fra Sør-Amerika. Og at det dreier seg om innendørs dyreproduksjon, er vel alle enige om. Også merkelappen «intensiv» stemmer.

Verpehøns sultes for å unngå at de blir for tunge. Da drikker de mer. Det gir problemer med bløtt underlag. Derfor tørster de også.

Hanekyllingene kan ikke verpe og tippes ned i maskiner med hurtigroterende kniver.

63 millioner kyllinger ble slaktet til mat i 2017.

De fleste av dem tilhører den hurtigvoksende rasen Ross 308. Både EU-kommisjonen og EFTA peker på genetisk avl for hurtig vekst som viktig årsak til hjerte- og skjelettlidelser.

Dyrevelferdsprogram for slaktekylling ble etablert fordi velferden for slaktekylling ikke var god nok.

Selv Animalia, fjærfebransjens egen organisasjon for utvikling, kaller dette intensive driftsformer.

En helt fersk undersøkelse fra Matprat og Animalia viser at 77 prosent vil ha strengere regler for hvordan dyr skal ha det.

Det er nok å jobbe med.

Men: Samfunnet trenger mat produsert på en kostnadseffektiv måte, og bonden må ha en fortjeneste. Spørsmålet er hva vi er villig til å akseptere innenfor de rammene.

Kyllingnæringen er inne i en god utvikling. Dyrevelferdsprogram for slaktekylling har gitt gode resultater. Norsk Kylling har tatt en betydelig markedsandel med kyllinger av den langsommere voksende Hubbard-rasen, som også har fått Dyrevernmerket av Dyrevernalliansen. Det forskes på norsk fôr. Og ikke minst: Kyllingene har det mye bedre i Norge enn i de fleste andre land.

Derfor er Grønn Ungdoms nedleggingsiver korttenkt. Nedleggelser i Norge vil gi import fra land der kyllingene har det dårligere.

Det fornuftige er derfor å sørge for kontinuerlig forbedring i den norske næringen. Det krever en felles forståelse av at det er rom for forbedring – også i bøndenes egen avis, Nationen.