Aftenposten mener: Slipp 16- og 17-åringer frem til urnene

Morten Holm / NTB scanpix

16- og 17-åringer bør få delta ved kommunevalg. Det mener flertallet i den bredt sammensatte valglovkommisjonen som avga sin innstilling til regjeringen i går. Forslaget er friskt, og vil få problemer med å samle flertall i Stortinget, men partiene gjør klokt i å tenke nøye på det.

Jo flere som deltar, desto sterkere står demokratiet. En senket stemmerettsalder kan gjøre det lettere å stimulere ungdommenes interesse for valgkamper og valg alt fra første trinn på videregående skole. Jo tidligere start, jo større er håpet om at elevene også senere i livet vil oppleve turen til valglokalet som viktig.

Forsøk med 16-årsgrense ble gjennomført i 20 kommuner i 2011 og 2015. Resultatene var oppløftende. 16- og 17-åringene troppet opp i omtrent samme antall som befolkningen som helhet.

På Eidsvoll i 1814 ble det gitt stemmerett til menn over 25 år, forutsatt at de hadde et minimum av formue. I 1920 ble aldersgrensen for alle kvinner og menn satt ned til 23 år. Så fulgte ytterligere tre reduksjoner etter krigen, til 21 år i 1946, 20 år i 1967 og 18 år i 1978.

Endringene ble hver gang møtt med motstand. Alltid ble det reist tvil om de unge var modne nok til å være med. Hver gang gikk det bra. For det er ikke alltid slik at klokskapen og den intellektuelle modenheten øker med stigende alder, det vet alle som følger med på sosiale medier og kommentarfeltene i avisene.

Mer problematisk er det med de mange og litt forvirrende aldersgrensene ved overgangen til voksenlivet. Som 16-åring er man gammel nok til å betale skatt og bli straffet ved lovbrudd. Som 18-åring og myndig kan man delta i stortingsvalg, ta førerkort og kjøpe øl. Som 20-åring er man gammel nok til å forsvare landet med våpen i hånd og handle brennevin.

Et SV-forslag om 16-årsgrense ved kommunevalg ble nedstemt av Stortinget så sent som i fjor. Alle partier syntes forslaget hadde positive sider. Et bredt flertall ville likevel holde fast på prinsippet om at myndighetsalderen følger stemmerettsalderen.

Ved stortingsvalg er dette prinsippet godt begrunnet. En lovgivende forsamling bør velges av myndige. Kommunevalgene er annerledes. Lokalpolitikken har kanskje mye å vinne og neppe noe å tape på å slippe 16- og 17-åringer frem til urnene.