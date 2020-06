Et av problemene med formuesskatten er at den rammer ulik type formue på svært ulikt vis. Et bankinnskudd regnes fra første krone. Aksjer, driftsmidler og næringseiendom – såkalt arbeidende kapital – får rabatt. En sekundærbolig, for eksempel en leilighet som leies ut, får litt mindre rabatt. Fritidseiendom og primærbolig, altså boligen man bor i selv, får svært stor rabatt.

Disse verdsettelsesrabattene er blitt noe endret de siste årene. Slik er blant annet formuesskatten på sekundærbolig økt.