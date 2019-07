I forrige uke ble det kjent at gatemagasinet Folk er folk på lederplass betviler dødstallene under Holocaust.

«Vi minner om at mens dødstallene i Auschwitz i det stille er blitt kraftig nedjustert, og at jakten på styringsdokumentene for holocaust er avlyst, så blir historikerne som har drevet frem slike faktabaserte justeringer av det historiske narrativet, utsatt for straffeforfølgelse i de fleste europeiske land», står det å lese i lederartikkelen.