Aftenposten mener: FN må snakke om uigurene

Nå nettopp

Interneringsleir i Yarkent i Xinjiang.

FNs menneskerettighetsråd sier nei til å diskutere Kinas overgrep mot uigurer og andre minoriteter i Xinjiang-provinsen. Slik kan det ikke fortsette.

Et forslag fra vestlige land om å holde en debatt om situasjonen i Xinjiang-provinsen i mars neste år, ble nedstemt med 19 mot 17 stemmer i FNs menneskerettighetsråd. De øvrige 11 medlemslandene i rådet avsto fra å stemme.

Resultatet er en diplomatisk seier for Kina. Landet avviser anklagene om massive overgrep. Dette til tross for at de er grundig dokumentert over flere år og av mange instanser.