Aftenposten mener: Nettet snører seg rundt Trump

Ifølge rapporter i amerikanske medier sier Michael Cohen nå at Donald Trump var kjent med et møte i juni 2016, der russere skulle overlevere informasjon som kunne skade Hillary Clintons valgkamp. Cohen var Trumps advokat i mange år og skal være klar til å vitne om saken for spesialetterforsker Robert Mueller.

Hvis Cohen avlegger vitnemålet, og hvis han blir trodd, er det et bevis for at dagens amerikanske president begikk et lovbrudd i kampen for å vinne valget. Trump og kretsen rundt ham har hele tiden nektet for at presidenten kjente til møtet. Sønnen Don Trump Jr., som fikk tilbudet om møtet, har kategorisk avvist at faren visste.

Av informasjonen som allerede finnes i det offentlige rom om Russlands innsats i 2016-valgkampen, er denne saken den potensielt mest skadelige for Trump. Henvendelsen til den daværende presidentkandidatens sønn etterlater ingen tvil om at tilbudet om informasjon var «del av Russland og dets regjerings innsats for å støtte Trump», som det heter i en av e-postene.

Ikke nødvendigvis fellende

Selv om Cohens vitnemål kan være et bevis, er det ikke nødvendigvis fellende. Advokaten skal ikke sitte på lydopptak eller annet som kan underbygge påstanden. Trumps advokater angriper allerede Cohens troverdighet. Han er nå i åpen krig med sin tidligere klient, også om et lydopptak der Trump tilsynelatende diskuterer hvordan han skal betale en tidligere modell for å holde kjeft om et seksuelt forhold dem imellom.

Robert Muellers etterforskning har allerede ført til en rekke tiltaler, blant annet av 12 russiske agenter. Kun de mest forutinntatte kan nå tvile på at det pågikk russisk innblanding i valgkampen til fordel for Trump, og at i det minste noen sentrale aktører i kampanjen visste om det.

Suspekt undergraving av Mueller

Det store, gjenstående spørsmålet er om mannen på toppen selv visste om hjelpen han fikk fra russerne, eller om han har prøvd å avspore etterforskningen, «obstruct justice». Begge deler er straffbart.

Trump-kretsens vedvarende kampanje for å undergrave spesialetterforsker Muellers troverdighet er i seg selv et indisium for det siste. Hvis de ikke har gjort noe galt, virker det jo rart å vise så mye redsel for hva etterforskningen kan bringe. Mueller er for godt måls skyld ikke radikal eller liberal. Han er republikaner, som Trump, og ble i sin tid utnevnt til FBI-direktør av George W. Bush.

En mulighet er at Donald Trump rett og slett ikke husker hva han sa eller noen fortalte ham i juni 2016.