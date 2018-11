Ord og bilder er mektige våpen – misbruk dem ikke, heter det i pressens Vær varsom-plakat. Rådet er godt, også for øvrige deltagere i det offentlige ordskiftet.

To av politikerne som har strukket strikken for hvordan ord og bilder brukes i det politiske ordskiftet, har i høst utgitt bok. Per Sandberg mener seg utsatt for «politisk drap» i Iran-saken. Sylvi Listhaug har demonstrert begrenset vilje til selvransakelse etter den famøse Facebook-posten der hun anklaget Arbeiderpartiet for å være mer opptatt av terroristers rettigheter enn nasjonens sikkerhet, ledsaget av et bilde av al-Shabaab-militsen.

Men overtramp skjer også på den andre siden av det politiske spekteret. I helgen har en rekke arbeiderpartipolitikere delt bilder av forhandlingsdelegasjonene til de borgerlige partiene i årets budsjettforhandlinger. Det er unektelig slående at det sitter ni menn og ingen kvinner rundt bordet.

At budsjettforhandlingene blir så mannstunge, er til dels et utslag av at tre av de fire partiene har svært mannsdominerte stortingsgrupper. Det er litt pinlig i 2018. Samtidig er det vanskelig å argumentere for at dette gjenspeiler de reelle styrkeforholdene mellom kjønnene i de borgerlige partiene. Alle regjeringspartiene har kvinnelige partiledere, og også regjeringskollegiet har nær lik kjønnsfordeling.

At politiske konkurrenter gjør seg morsomme på budsjettkameratenes bekostning, er naturlig. For eksempel Hadia Tajik delte bildet med velplassert sarkasme.

Men saken blir en helt annen når flere arbeiderpartipolitikere gir inntrykk av at den mannstunge forsamlingen skal forhandle om abortloven.

Dette gjelder blant annet stortingsrepresentantene Hege Haukeland Liadal og Åsmund Aukrust. Sistnevnte skriver at Norge er landet der «menn fra det mest konservative og det ytterste høyre møtes for å fjerne kvinners rett til å bestemme over egen kropp».

Dette er misvisende og uredelig. Freidige og polemiske ordskifter er i utgangspunktet et gode i norsk politisk debatt. Man kan ikke forvente balanserte og nyanserte innlegg fra politikere. Men man skal forvente at det de sier, er sant. Feil bør beklages og rettes opp.

Diskusjonen om abortloven seiler opp som en sterkt mobiliserende politisk sak, og opposisjonen har mange med seg i kamp for å bevare loven i sin nåværende form. Den har også gode argumenter.

Også derfor burde det være unødvendig å spre uredelige anklager mot politiske motstandere.