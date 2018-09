Aftenposten mener: Klokt å koble inn FBI

Senatshøringen om utnevnelsen av Brett Kavanaugh til et sete i USAs mektige høyesterett ble en stygg seanse. Kjernespørsmålet var om han hadde begått et seksuelt overgrep mot en medstudent på en fest i 1982.

Christine Blasey Ford virket overbevisende da hun vitnet om det hun ble utsatt for. Kavanaugh virket også oppriktig i sin avvisning av at han var den skyldige, men gjorde samtidig et dårlig inntrykk med selvrettferdige følelsesutbrudd og aggressive angrep på dem som stilte spørsmål.

Senatorene som spurte, var så ustrukturerte og til dels emosjonelle at de neppe styrket sin anseelse i velgernes øyne.

I sum bidro høringen trolig ikke til stort mer enn å fordype polariseringen i USA.

Først så det ut til at president Donald Trump og hans republikanske parti ville presse gjennom utnevnelsen av den sterkt konservative Kavanaugh. For dem er det maktpåliggende å få den gjennomført før høstens mellomvalg, slik at de ikke risikerer at demokratene får mer makt i prosessen.

I siste liten snudde likevel senator Jeff Flake, og presset frem en utsettelse. Det føderale politiet, FBI, skal nå se nærmere på historien fra 1982.

Flake har all ære av sin inngripen. Den republikanske senatoren fra Arizona har markert seg som en sterk kritiker av Trump, og trekker seg i høst fra Senatet. Han sto ganske fritt til å trosse partipisken.

Hva kan FBI finne?

Skulle FBI nå klare å sannsynliggjøre eller bevise at Kavanaugh begikk overgrepet han nekter for, hvoretter nominasjonen hans ryker, vil også Det republikanske partiet takke Flake, i alle fall når Trump-epoken er overstått.

I motsatt fall, altså om Kavanaughs versjon skulle bli styrket med troverdig bevismateriale, vil Flake også ha gjort i alle fall sitt eget parti en tjeneste. Da vil utnevningen være mindre kontroversiell.

Dessverre er det grunn til å frykte at FBI ikke klarer å finne mye nytt. De skal ikke etterforske, men foreta en bakgrunnssjekk. Det er kommet frem at FBI kun skal intervjue fire personer. Deretter vil Det hvite hus avgjøre om ytterligere undersøkelser trengs.

Usikkerheten består

Siden Trump har hastverk med å presse saken gjennom, kan man frykte at han prøver å gjøre nettopp dette, nær sagt uansett hva FBI finner.

Republikanernes flertall i Senatet er på 51 mot 49 stemmer. De tåler én avviker i egne rekker, for da kan visepresident Mike Pence avgi den avgjørende stemmen.

Men tre republikanere regnes nå som usikre, Flake og to kvinnelige senatorer som frykter at Kavanaugh vil svekke retten til selvbestemt abort. En usikkerhet vil bestå til det siste.