Aftenposten mener: Utelivspolitikken er en suksess

En 24 år gammel mann er siktet for drapsforsøk etter å ha avfyrt flere skudd mot dørvaktene på utestedet Blå i helgen.

Saken har fått stor oppmerksomhet, blant annet grunnet klubbens snart 20-årige historie som mangfoldig og kvalitetstung kulturinstitusjon. Ugjerningen skjedde kun to uker etter at maskerte personer med macheter og øks angrep utestedet Calle’s mat og vinhus, som også var åsted for en skyteepisode i desember. Det er lett å få inntrykk av at det er ville tilstander i Oslos uteliv.

Selvsagt er det gjerningsmennene som bærer skylden for ugjerningene. Men utelivspolitikken følger også et prinsipp om at utestedet kan være å klandre for bråk, vold og kriminalitet som foregår i tilknytning til stedet.

Prinsippet kan synes urettferdig, og har vært kritisert av aktører fra bransjen selv. Faren for at utesteder ikke ringer politiet av frykt for å miste skjenkebevillingen må tas alvorlig. Tillit mellom bransjen og myndighetene er avgjørende for at et slikt system skal fungere.

Men de fleste indikatorer tyder på at stor grad av ansvarliggjøring av utestedene fungerer. Som rutinerte aktører beskriver i Aftenposten tirsdag, var tilstandene langt verre før. I løpet av seks år på 2000-tallet ble fem mennesker drept i Oslos uteliv. Siden 2007 har det ikke skjedd, med mindre man regner med skuddene utenfor Tasty Thai på Bislett i 2011. Uansett har utelivsvolden generelt gått betydelig ned, ifølge politiets og legevaktens tall.

Det er altså ikke slik at bråk og vold bare forflytter seg om man slår ned på dette ett sted. Utestedenes praksis blant annet for bemanning, fysisk organisering, dialog med politiet, aldersgrenser og kontroll har vesentlig innvirkning på hvor trygt og fredelig utelivet er.

Det finnes ingen garanti mot at uheldige enkeltepisoder kan oppstå. Det er systematikken og forebyggingsevne som må være sentralt når sanksjoner vurderes. Blå var i hardt vær i fjor, da politiet var så misfornøyd med drivernes evne til å ta problemene alvorlig at de anbefalte at stedet mistet skjenkebevillingen. Det er vanskelig å skjønne annet enn at Blå den gang fikk spesialbehandling da kommunen valgte ikke å etterkomme denne klare oppfordringen.

Desto mer gledelig er det at politiet nå har endret oppfatning om Blå, som får gode skussmål for utviklingen i ettertid. Det viser både at politiets vurderinger ikke er så forutinntatte og unyanserte som enkelte i bransjen har hevdet, og at trusselen om sanksjoner har effekt.

Det gjør også at det neppe er grunnlag for å behandle helgens skyteepisode som noe annet enn en alvorlig og trist enkeltepisode som kun gjerningsmannen kan klandres for.