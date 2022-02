Aftenposten mener: Bedre utsikter til løsning om Ukraina

Frankrikes president Emmanuel Macron kan ha bidratt til redusere spenningen ved grensen mellom Russland og Ukraina.

Diplomatiet kan vise seg å virke.

I første omgang huskes Emmanuel Macrons besøk i Moskva best for det gigantiske bordet Vladimir Putin valgte for anledningen. Her skulle avstanden være synlig for alle.

Signalene etter møtet er litt motstridende. Mye tyder likevel på at de to hørte hverandre. Man kan vanskelig sitte i fem timer og snakke om ingenting.