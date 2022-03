Aftenposten mener: Russisk kultur må fortsatt oppleves

En kulturboikott av Russland har lite for seg.

Norway Cup-deltagere ser på fotball på Ekeberg. I år går konkurransen av stabelen uten russiske lag.

Denne våren skulle norske kinogjengere ha fått sett filmen «Kaptein Volkonogov unnslipper».

Handlingen er lagt til Sovjetunionen i 1938, under Stalins grusomme regime. Den er ifølge distributøren Fidalgo «svært antiautoritær». Nå blir ikke visningen noe av.

Den norske distributøren har valgt å boikotte all russisk film. Oppfordringen har kommet fra det ukrainske filmakademiet. I hele den europeiske filmverdenen ser man lignende reaksjoner.

En slik respons på den russiske invasjonen av Ukraina er uklok. Først og fremst fordi en generell boikott av russisk kultur vil ramme også dem som bedriver aktiv kritikk av regimet. Kulturutøvere er sjelden representanter eller talerør for den russiske staten. De bør da heller ikke behandles slik. Snarere er en del av kunstens funksjon å skape dialog og forståelse på tvers av folk.

Dernest er det uklart hva boikott skal oppnå. Mens politiske og økonomiske sanksjoner har som hensikt å presse beslutningstagere og den russiske opinionen, er det tvilsomt om en kulturboikott vil kunne bidra. Effekten er hovedsakelig symbolsk. Men den vil være sterkest om boikotten målrettes til kulturuttrykk med tilknytning til regimet.

Slik sett er det mer forståelig at norske kulturinstitusjoner avslutter eller pauser samarbeid med statlige russiske institusjoner. For kunst og kultur kan bidra til å bygge bro. Samtidig kan man ikke stikke under stol at kunst og kultur også kan bidra til å legitimere et regime.

Hvis man utvider kulturbegrepet til å gjelde idrett, blir det svært tydelig. Autoritære regimer bruker idrettskonkurranser til å markere styrke og vellykkethet. Beslutningene om å utestenge Russland fra internasjonale idrettsarrangementer har vært fornuftige. Men heller ikke her er bildet svart/hvitt. Idrettsboikotten rammer også russiske og hviterussiske barnelag som skal delta i Norway Cup. Det er langt mer problematisk. Det er åpenbart forskjell på profesjonelle idrettsutøvere som kjemper for russisk heder og ære, og barn som spiller fotball på tvers av landegrenser.

En generell kulturell boikott har ikke noe for seg. Det er ikke den russiske kulturen som har gått til krig mot Ukraina.

Hvis norske kulturaktører opplever at et samarbeid legitimerer den russiske statens krig med Ukraina, bør samarbeidet opphøre. I alle andre tilfeller bør vi fortsatt både lese, se og bli eksponert for russiske kulturuttrykk.