Aftenposten mener: Er det vanlige folks tur til å betale toppskatt?

SV gjør det lett for seg selv ved å øke skattene istedenfor å prioritere.

Partileder Audun Lysbakken og finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski presenterer SVs alternative budsjett for 2021 på en pressekonferanse på Stortinget i Oslo mandag.

I dag 05:30

Mandag la SV frem sitt alternative budsjett. Partiet foreslår å øke både inntektsskatten, formuesskatten og utbytteskatten. Ikke overraskende ønsker SV at ​​«de som har de høyeste formuene og inntektene, betaler mer», som partiets finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, sa.

Det gir ingen grunn til oppstandelse at SV vil skatte høytlønte og formuende hardere. De hevder seg jo å være et parti «for de mange, ikke for de få».