Aftenposten mener: Det må være trygt å være innlagt på helsehus

6 minutter siden

Robert Steen fra Arbeiderpartiet, er byråd for byråd for helse, eldre og innbyggertjenester. Ullern helsehus er hans ansvar.

Det er på tide at utfordringene ved eldreomsorgen i Oslo tas på høyeste alvor av byrådet.

Den siste tiden har det kommet flere urovekkende historier om tilstandene ved Ullern helsehus i Oslo. Disse har vært publisert i Vårt Land, Avisa Oslo og NRK.

På lille julaften fortalte NRK om tidligere førstestatsadvokat Lasse Qvigstad som fryktet for sitt liv da han var innlagt der etter en åretransplantasjon. Han opplevde mangelfull behandling, samt lite oppfølging og omsorg. I tillegg fortalte Qvigstad at han ropte etter hjelp uten at noen kom. Alarmsnoren på rommet virket ikke.

