Aftenposten svarer: Jo, vi bryr oss om seksåringene

07.01.2023 10:00

Seksårsreformen er fortsatt omstridt etter mer enn 20 år.

Det var aldri meningen å pakke så mye læring som mulig inn i første trinn. Det betyr ikke at reformen var feil.

Barnehagelærer Kari Brodal stiller spørsmål om hvorfor Aftenposten ikke skriver om seksårsreformen på lederplass. Tap av læring og lek har knapt vært et tema i denne avisen, skriver hun.

Til dette er det bare å si at det heldigvis ikke er riktig. Det er 20 år siden Aftenposten på lederplass lurte på om seksårsreformen var mislykket. Avisen uroet seg for det som professor Peder Haug hadde kommet frem til i sin evaluering av Reform 97. Altså reformen som innførte skolestart for seksåringer.

