Scholz ser ikke ut til å ha grep

Kansler Olaf Scholz smilte da han forlot fredagens store pressekonferanse. Hadde han grunn til det? Vis mer

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Fredag svarte Tysklands kansler, Olaf Scholz, på spørsmål fra journalister i halvannen time før han tok ferie. Han hadde få svar på det alle lurer på: Hvordan skal trepartiregjeringen i legge bak seg stridighetene og inntrykket av tafatthet? Hvordan skal han komme på offensiven?

Det mest synlige resultatet av krisen er at Alternativ for Tyskland (AfD) på ytre høyre fløy flyr skyhøyt på meningsmålingene. Uten sterke og populære ledere og uten klare svar på Tysklands politiske utfordringer måles det nasjonalkonservative populistpartiet likevel til rundt 20 prosents oppslutning.

Kanslerens eget sosialdemokratiske parti (SPD) har glidd ned til 17 prosent. Koalisjonspartnerne De Grønne og Fridemokratene (FDP) står heller ikke sterkt.

Det er et tydelig tegn på misnøye i velgermassen. Den lovede omleggingen av energipolitikken står i stampe. Det bygges ikke nok boliger. Inflasjonen og prisstigningen er ubehagelig høy, særlig for dem som har det økonomisk trangt. Asyl- og innvandringspolitikken er igjen et hett tema. Det er delvis krise i skoleverket og eldreomsorgen. Digitaliseringen lykkes ikke.

Slik sett er AfDs vekst mer et symptom, men Scholz avviste hele problemstillingen. Dette går seg til, mener han. «Jeg føler meg sikker på at AfD ikke får noe bedre resultat i det neste valget enn det fikk i 2021», sa kansleren.

I 2021 fikk AfD 10,3 prosent.

Man kan beundre Scholz’ sinnsro. De som er bekymret for stabiliteten i tysk politikk, ville nok ha satt større pris på noen klare politiske signaler. I stedet opplevde tysk offentlighet en kansler som forsnakket seg: «Jeg støtter ukrainsk Nato-medlemskap», svarte han på et spørsmål fra en svensk journalist. Scholz mente å støtte det svenske medlemskapet. Tyskland er blant landene som på siste Nato-toppmøte ikke ville gi for klare løfter til Ukraina.

En slik feil skal man kanskje ikke legge for mye i, men Scholz er ikke kjent for å forsnakke seg. Han er en mann med stor selvkontroll. Er han trett?

Det var selvsagt ikke et inntrykk han ville gi. «Jeg står ved starten av min kanslerperiode», sa Scholz. Det var en av setningen som trolig var forberedt. Han ville vise selvtillit og optimisme.

Kansler Scholz har alltid stolt på sin sinnsro. Han er ingen mann av brå bevegelser, hverken i bokstavelig eller metaforisk forstand. Nå kan man lure på om han helt forstår situasjonen. Det er ikke så lenge til 2025.