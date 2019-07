Demonstrasjonene i Hongkong fortsetter, til tross for at leder Carrie Lam har kunngjort at hun har lagt den omstridte utleveringsavtalen med Kina død.

– Det er fortsatt mange som tviler på regjeringens oppriktighet, og som frykter at regjeringen vil starte prosessen igjen. Jeg kan slå fast her og nå at det ikke finnes slike planer, sa Lam på en pressekonferanse tirsdag morgen.