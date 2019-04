Aftenposten mener: Angrepet på Sri Lanka viser hvor utsatt kristne er

De omfattende terrorangrepene på Sri Lanka ryster verden. Mer enn 320 mennesker er så langt bekreftet omkommet, av disse også 31 utlendinger. Cirka 500 er meldt såret.

Angrepene var åpenbart rettet mot landets kristne minoritet. Flere av bombene gikk av i og nær kirker.

Igjen viser det seg hvor utsatt verdens kristne er. En rapport fra organisasjonen Åpne dører viser at 245 millioner kristne i verden forfølges. Kommunistiske Nord-Korea er rangert som farligst for kristne, men også en rekke land med stor muslimsk befolkning ligger høyt på listen. De høyeste drapstallene kommer fra Nigeria. 3700 kristne ble drept i landet i 2018. Nigeria er et land der halve befolkningen er muslimsk, mens den andre halvdelen er kristen.

Ifølge myndighetene på Sri Lanka står islamistiske terrorister bak angrepene der denne uken. Gruppen National Thowheeth Jama'ath (NTJ) er utpekt som ansvarlig. Terroren skal, fortsatt ifølge myndighetene, være en hevn for det høyreekstreme angrepet på to moskeer på New Zealand nylig.

Srilankiske myndigheter har en teori om at NTJ fikk hjelp fra utenlandske terrorister, eventuelt også hjemvendte fremmedkrigere fra Syria. 30 lankesere skal i 2016 ha sluttet seg til «Den islamske stat» (IS) i Syria. De kan nå ha vendt hjem etter at IS mistet territoriet organisasjonen kontrollerte der.

Trolig utenlandsk hjelp

IS hevdet tirsdag ettermiddag å stå bak angrepet på Sri Lanka.

Teorien om utenlandsk innflytelse gir mening. Også uavhengige eksperter tviler på at NTJ har evnen til å gjennomføre en så stor aksjon, særlig alene.

Professor Torsten Tschacher ved Freie Universität i Berlin, ekspert på islam i Sør-Asia, påpeker i et intervju med Der Spiegel at islamister saklig sett har liten interesse av å drepe kristne på Sri Lanka: Muslimene er selv en minoritet i landet, uglesett og forfulgt av krefter i det buddhistiske flertallet. Terrorangrepet nå vil forverre situasjonen også for srilankiske muslimer.

Tillit må gjenvinnes

Men, som Tschacher også sier, «dumskap har aldri vært til hinder for at folk gjør noe». Dessuten er det en kjent strategi for islamister å øke motsetninger. Deres terroraksjoner øker jo ikke sympatien for muslimer noe sted. Dessuten rammer islamistisk terrorisme ofte nettopp andre muslimer.

For myndighetene på Sri Lanka er det nå viktig å oppklare saken på en rask og troverdig måte, uten at mer vold utløses. Dette er viktig også fordi det har kommet rapporter om at forhåndsvarsler om terroren ikke ble tatt alvorlig nok. Mye tillit må gjenvinnes.