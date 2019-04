Aftenposten mener: La oss snakke om ytringsfrihet og reklame

Telia har lansert en reklame som har falt mange tungt for brystet. Dette har igjen falt enda flere tungt for brystet. I hovedsak skyldes striden at en tilsynelatende lykkelig kvinne tar av seg en hijab i reklamevideoen, mens en kvinne med hijaben på, ikke smiler like mye.

For de fleste er det vanskelig å la seg provosere. Men dersom man opplever at hijab nærmest er blitt synonymt med ufrihet og selv er uenig, er det mer forståelig at man reagerer. Budskap må som kjent tolkes. Hva slags posisjon mottageren befinner seg i, vil også påvirke hva man oppfatter at reklamen vil formidle.

Skjermdump fra Telias reklame

De som er provosert, kan uansett benytte sin forbrukermakt til ikke å kjøpe Telia-produkter. Stalltipset er likevel at selskapet kommer godt ut av en slik kontrovers, ettersom mange også liker reklamen. Omtale forsterker som regel denne effekten.

På prinsipielt grunnlag har også annonsører ytringsfrihet, noe Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam (Ap) var opptatt av i Dagsnytt 18 tirsdag. Så lenge reklamen ikke diskriminerer, trakasserer eller hetser kan annonsører gjøre hva de vil, var hennes mening. Sånn sett er hijabreklamen til Telia innenfor.

Hvor langt denne prinsipielle linjen strekker seg, er imidlertid uklart. Når det kommer til andre og mindre politisk korrekte budskap og virkemidler, er Arbeiderpartiets tone ofte en annen.

For eksempel var Gunaratnam og resten av Oslo Arbeiderparti i fjor med på å vedta at Oslo kommunes reklameflater «ikke brukes til reklame som bidrar til økt kroppspress». Det må sies å være en ganske stor innskrenkning i annonsørers mulighet til å formidle sitt budskap, selv om det ikke er hverken diskriminerende, trakasserende eller hetsende.

Gunaratnams partifelle, helsebyråd Tone Tellevik Dahl, luftet så sent som i januar et lignende forbud, denne gang mot reklame for usunn mat. Arbeiderpartiet på Stortinget stemte i fjor også for å forby reklame med «et urealistisk eller usunt skjønnhetsideal».

Videre er Arbeiderpartiet tilhenger av forbudet mot politisk reklame på TV, til tross for at dette er underkjent av menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Som kulturminister forsøkte til og med Trond Giske (Ap) å utvide forbudet til å gjelde nett-TV.

Det er flott at Gunaratnam holder ytringsfrihetens fane høyt hevet. I saker der det store flertallet sannsynligvis er enig, er det heller ikke spesielt vanskelig. Det er først når konklusjonene ikke er like åpenbare at prinsippene for alvor settes på prøve.