Aftenposten mener: Barnehagen er en integreringsmaskin

På denne tiden av året er det mange foreldre som for første gang har levert barnet sitt i en barnehage. Å overlate det kjæreste man har til fremmede mennesker er selvsagt ikke bare lett. Men å mene at barna har godt av å være i barnehage, kan sies å ha blitt en norsk verdi.

Denne uken publiserte Statistisk sentralbyrå (SSB) ny statistikk over barnehagedekningen i Norge. Stadig flere barn går i barnehage, viser tallene, og det er særlig ettåringene som i større grad enn før skal tilbringe dagene utenfor hjemmet.

Nesten alle går i barnehage

I 1980-årene var det bare 20 prosent av ettåringene som hadde barnehageplass, kan SSB fortelle. I 2016 var tallet steget til 72 prosent. Oppgangen har vært markant selv de seneste årene: I år 2000 hadde bare 27 prosent av ettåringene barnehageplass.

For de største barna er tallene enda høyere: 97 prosent av barna mellom tre og fem år har barnehageplass.

Språkkrav til ansatte

Tidligere denne måneden kom meldingen fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen om at regjeringen vil innføre språkkrav til barnehageansatte. Det er en klok avgjørelse.

«Vi mener det er viktig at alle de ansatte kan norsk fordi det er viktig at alle barna lærer seg norsk, ikke minst barn med minoritetsbakgrunn. Barna skal integreres i vårt samfunn, så er det helt avgjørende», uttalte Røe Isaksen til NRK.

Dan P.Neegaard

Det har kunnskapsministeren helt rett i. Av de 282.600 barna som gikk i norske barnehager i fjor, var 46.000 minoritetsspråklige. Det var en økning på syv prosent fra året før. Lavere pris og gratis tilbud for lavinntektsfamilier fremstår som et godt integreringstiltak.

Kvaliteten på barnehagene må være første prioritet – for alle, enten man bor i by eller bygd. I barnehagen danner barna vennskap som ofte varer livet ut. De lærer seg å omgås hverandre og blir en del av et fellesskap.

Satsingen på barnehager fremover må handle om kvalitet og innhold. Det er viktigere enn å diskutere hvem som tjener penger på dagens barnehager, at kravene til innhold utvikles og oppfølgingen av både kommunale og private barnehager styrkes.

Utdannelse er vår viktigste integreringsmaskin, og for de fleste begynner utdannelsen i barnehagen. Å lære norsk fra første stund er en viktig del av det.