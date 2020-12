Aftenposten mener: Et godt år for politisk ansvarlighet

Er populismens storhetstid forbi?

Joe Biden blir ny president i USA, delvis fordi han oppleves som tryggere i krise. Patrick Semansky / AP

Nå nettopp

Meningsmålinger tydet allerede i februar på at Joe Biden ville slå Donald Trump dersom valget i november sto mellom disse to. Likevel var det ganske vanlig å tippe gjenvalg for Trump. Han hadde økonomiske nøkkeltall på sin side. Få hadde tro på gamle Biden i valgkamp.

Så kom koronaviruset. Det er ikke sikkert at det kostet Trump seieren, men det bidro. Presidentens unike kombinasjon av dårlige egenskaper skapte vansker i kampen mot pandemien. Samtidig ble mange urolige over å ha en så udisiplinert leder i en krisetid. I november vant Biden valget med god margin.