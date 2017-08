Aftenposten mener: Trump innser realitetene om Afghanistan

USAs president Donald Trump har brutt nok et valgløfte, denne gangen ved å gi grønt lys for å sende nye 4000 amerikanske soldater til Afghanistan. I valgkampen sa han at USAs krig der er et «totalt sløseri».

Trump offentliggjorde beslutningen i en tale på militærbasen Fort Myer i Virginia. Løftebruddet ble markert tydelig og med utypisk selvinnsikt: «Mitt instinkt tilsa opprinnelig å trekke styrkene ut, og jeg har pleid å følge mine instinkter. Men jeg har hele livet hørt at det er annerledes å ta beslutninger når man sitter ved skrivebordet i Det hvite hus.»

Presidenten lyttet altså til råd fra mer erfarne politikere og militære ledere, noe han ofte har gjort foran utenrikspolitiske beslutninger. Dette kan sees på som et beroligende trekk ved et ellers kaotisk presidentskap.

Alternativt kan det stå som et bevis for at militære nå mer eller mindre har tatt over styringen av Det hvite hus.

Noen vil se Afghanistan-beslutningen i lys av at den sterkt høyreorienterte ideologen Steve Bannon i forrige uke ble sparket fra jobben som presidentens sjefstrateg.

Beslutningen var ventet

Det er intet «America first» ved beslutningen om å utsette ytterligere 4000 amerikanere for faren som ligger i å tjenestegjøre i Afghanistan.

Uansett var det ventet at USA ville sende styrker for å bakke opp NATOs beslutning nylig om økt innsats i Afghanistan. Den regjerende koalisjonen i Afghanistan sliter med å holde stillingen mot ekstremistgruppen Taliban på slagmarken. Det fremste målet for USA og NATO er å gjøre landets sikkerhetsstyrker slagkraftige nok.

En langsiktig løsning for Afghanistan må sannsynligvis inkludere en form for avtale med Taliban, men det er viktig at den ikke forhandles i en situasjon der ekstremistene sitter med de gode kortene på hånden.

Ønskeliste eller strategi?

En annen del av USAs nye Afghanistan-strategi er å følge en tøffere linje overfor Pakistan. Landets sikkerhetsmyndigheter gir støtte til ulike ekstremistgrupper i Afghanistan, herunder det såkalte Haqqani-nettverket.

Også George W. Bush og Barack Obama prøvde å få Pakistan til å kutte støtten til regjeringsfiendtlige grupper i nabolandet. Det er høyst uklart om Trump kan nå frem, men det er selvsagt nødvendig å prøve.

Trumps nye strategi for USA i Afghanistan inkluderer også andre initiativ, blant dem et ønske om bidrag fra den regionale stormakten India. Kritikere sier Trump la frem en ønskeliste snarere enn en strategi, men det er han i så fall ikke den første som har gjort. Å øke innsatsen nå er i alle fall riktig.