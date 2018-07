Åtte måneder før Storbritannia formelt skal opphøre å være medlem av EU, kastes statsminister Theresa May ut i en alvorlig krise.

Søndag kveld forlot David Davis regjeringen i protest mot strategien May nylig fikk den til å vedta. Davis var ansvarlig statsråd for utmeldingsprosessen, men kunne ikke stille seg bak en strategi han mener gir Storbritannia dårlige kort i videre forhandlinger med EU.

Mandag ettermiddag ble situasjonen forverret ved at også utenriksminister Boris Johnson gikk av.

May og hennes mannskap har hatt valget mellom to onder: Én mulighet har vært å styre mot et klart brudd. Dette ville i utgangspunktet ha vært å respektere utfallet av folkeavstemningen om EU-medlemskap i juni 2016, men også ha skadet britisk økonomi.

Den andre muligheten ville være å gjøre bruddet mykere og opprettholde de nære båndene til EU britisk næringsliv er avhengig av. Da ville Storbritannia i praksis forbli underlagt mange EU-lover, slik Norge er med EØS-avtalen.

Velger myk linje

Statsministeren og regjeringens flertall har, klokt nok, valgt å legge seg nær den siste linjen. Man tar høyde for at EU er Storbritannias viktigste handelspartner og søker en frihandelsavtale basert på hva regjeringen kaller et felles regelverk («common rule book»).

Formuleringene er ikke krystallklare og gir fleksibilitet i forhandlingene, men Davis mener dokumentet trekker i retning av at Storbritannia ikke forlater EUs tollunion og indre marked. I brevet til statsministeren skriver han at dette er i strid med mandatet fra folkeavstemningen og regjeringens tidligere løfter.

Davis’ og Johnsons avgang kan sette fyr i Det konservative partiets hardeste EU-motstandere. Ved siden av å takle krisen i regjeringen, risikerer May nå også at et tilstrekkelig antall av partiets medlemmer av Underhuset krever et nytt ledervalg.

Blir trolig forsinkelse

Mandag kveld fremsto Mays og regjeringens fremtid som usikker. Flere avganger kan komme. Skulle en kamp om ledervervet presse seg frem, er det meste i det blå. Ny partileder betyr ny statsminister, og i neste runde kanskje også et nyvalg.

Uansett er May blitt svekket foran videre forhandlinger med EU. Foreløpig prøver hun å holde stø kurs. En annen EU-motstander, Dominic Raab, ble mandag utpekt til Davis’ etterfølger.

Det er neppe klokt å utelukke noe. May kan naturligvis bli tvunget til å trekke sin EU-strategi. Kanskje er det heller ikke umulig at Storbritannia til slutt likevel forblir i EU. Det virker i alle fall ganske sikkert at utmeldingsprosessen forlenges og at nye forviklinger venter.