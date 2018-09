Aftenposten mener: For tidlig å glede seg for mye over Korea-utviklingen

Det har vært nok en begivenhetsrik uke på den koreanske halvøy. Moon Jae-in er den første sørkoreanske presidenten som besøker Nord-Koreas hovedstad Pyongyang siden 2007. Bare det i seg selv er et skritt i riktig retning.

Mer positivt er det at Moon og den nordkoreanske diktatoren Kim Jong-un er blitt enige om en felleserklæring som blant annet kunngjør at Nord-Korea skal ta konkrete steg mot nedrustning.

Kontrasten til årets første måneder, da verden skalv av frykt for atomkrig, kunne knapt vært sterkere. I nyttårstalen hadde Kim kunngjort at Nord-Korea var i stand til å treffe det amerikanske kontinentet med atomvåpen. Han la til at atomknappen til enhver tid lå på skrivebordet.

Responsen lot ikke vente på seg: Den amerikanske presidenten Donald Trump minnet om at han også sitter på en slik knapp, og at den for det første virker, og for det annet er den større og kraftigere enn Kims.

Men nå er det tilsynelatende solskinn på den koreanske halvøy. Skal man tro Moon, har Kim samtykket til å legge ned et testanlegg for missiler og raketter og la internasjonale eksperter overvære det hele. Sammen er de blitt enige om å «fjerne alle farer som kan føre til krig på halvøya», ifølge Moon. Han legger til at full nedrustning ikke ligger langt inn i fremtiden.

Det er bare det at Kim, ifølge nyhetsbyrået AP, har satt et krav om at USA må gjøre tilsvarende steg dersom Nord-Korea skal stenge atomtestanlegget.

Det er ikke overraskende at Kim kommer med krav om motytelser, men det er også gunstig for ham å gjøre det i den forstand at det haler ut tiden. Foreløpig har han ikke sagt ja til noe mer konkret enn en felles OL-søknad med Sør-Korea og å dra på besøk til nabolandet. Hva atomprogrammet angår, er det fremdeles ingen grunn til å juble.

Det vil være et stort strategisk offer dersom Kim i det hele tatt viser seg villig til å vise våpeninspektører hva Nord-Korea sitter på av våpenarsenal. Det vil være enda mer strategisk farlig å oppgi atomvåpenarsenalet, den sikreste garanti mot invasjon et land kan ha.

Ingen av delene er i nærheten av å skje foreløpig. Slik sett er møtet i Pyongyang en stor suksess for Kim, som nå har kjøpt seg tid uten press på større konsesjoner. For Moon er dette også en stor seier, ettersom populariteten i hjemlandet er kraftig på hell.

Oppvarmingen mellom de to landene er en positiv utvikling, men foreløpig er dette først og fremst en personlig seier for de to lederne, ikke nødvendigvis for verdensfreden.