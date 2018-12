Aftenposten mener: Viktig å kaste Trump i 2020

Sikkerhetspolitikken preges av svekket samhold i vest og trusler fra Russland og Kina. Selv om toppmøtet i Katowice ikke ble en fiasko, er innsatsen altfor liten i kampen mot klimaødeleggelsene. Islamistene og den nye, hysteriske høyrepopulismen livnærer hverandre i et angrep på flere grunnleggende verdier: fysisk sikkerhet, demokrati, ytringsfrihet samt sikkerhet mot rasisme og annet hat.

Listen kunne lett forlenges. USAs president Donald Trump har ikke skylden for problemene alene, men han forverrer dem alle.

Derfor er det viktig at Det demokratiske parti treffer med valget av kandidaten som skal stille opp mot Trump i presidentvalget høsten 2020.

Biden favoritt

En meningsmåling blant sannsynlige deltagere på partimøtene i Iowa, staten som 3. februar 2020 starter den formelle prosessen, gir en pekepinn om hvordan partiets grunnplan tenker.

Barack Obamas tidligere visepresident Joe Biden foretrekkes av 32 prosent, mens 19 prosent heller vil ha senator Bernie Sanders, mannen som nesten slo Hillary Clinton i kampen om nominasjonen i 2016.

Medlem av Representantenes hus, Beto O’Rourke, senator Elizabeth Warren fra Massachusetts og senator Kamala Harris fra California kommer på de neste plassene med henholdsvis 11, 8 og 5 prosent.

Gamle kandidater

Listen samsvarer noenlunde med den som fremkommer i nasjonale meningsmålinger.

Ved et første blikk vekker Iowa-listen litt uro. Biden vil være nesten 78 på valgdagen i 2020, Sanders 79 og Warren 71. Alle vil eventuelt bli USAs eldste president noensinne. O’Rourke og Harris er yngre, men nokså uerfarne.

På den annen side: Bidens klare ledelse speiler at et flertall på det demokratiske grunnplanet i Iowa foretrekker en kandidat med bred appell fremfor en som begeistrer de mest ideologisk bevisste demokratene. Bidens posisjon forteller også at erfaring vektlegges.

Tenker fornuftig

Dette fremkommer direkte av målingen: 54 prosent foretrekker en som kan slå Trump, 40 prosent en som deler deres hjertesaker. 49 prosent tror det er best med en erfaren kandidat, 36 vil heller ha en nykommer.

Heldigvis tyder målingen også på besluttsomhet: Demokratene er klare til å stemme på den kandidaten som nomineres, også om han eller hun ikke er deres foretrukne.

Når Biden scorer så høyt, er noe av årsaken at han er et kjent navn. Det ender ikke nødvendigvis med ham. Men undersøkelsen fra Iowa indikerer at demokratene tenker riktig. Frykten for at partiet driver så langt mot venstre at det blir lett for Trump å vinne gjenvalg, fremstår som overdrevet.