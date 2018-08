Aftenposten mener: Aung San Suu Kyi har sviktet

En gruppe FN-granskere konkluderer med at den øverste militære ledelsen i Myanmar, inkludert forsvarssjef Min Aung Hlain, bør stilles for retten, anklaget for folkemord i delstaten Rakhine samt for forbrytelser mot menneskeheten og andre krigsforbrytelser i delstatene Rakhine, Kachin og Shan.

Konklusjonen er trukket etter gransking av Myanmars brutale fremferd mot folkegruppen rohingya de siste årene. Hundretusener er mishandlet, drept eller drevet på flukt.

Rohingyaene rammes dobbelt, som en etnisk minoritet og som en religiøs, i og med at de fleste av dem er muslimer i et overveiende buddhistisk land. Flertallet i Myanmar har ingen sympati for dem, noe som har bidratt til å gjøre brutaliteten mulig.

Regimet i Myanmar benekter alle anklager, men har ingen troverdighet, også fordi FNs eksperter er nektet adgang til landet. Myndighetene har iverksatt en egen gransking, som kalles «uavhengig», men som neppe kan ventes å bringe sannheten frem.

Myanmar er blitt et slags blandingsregime, der den mangeårige militærjuntaen delvis har gitt fra seg makten til sivile og folkevalgte politikere.

Fremst blant dem er Aung San Suu Kyi, fredsprisvinneren og militærjuntaens tidligere samvittighetsfange, som nå har landets fremste formelle politiske maktposisjon.

Suu Kyis ansvar

Hun er blitt den primære skyteskiven for de internasjonale fordømmelsene. Det er på én måte litt urimelig, ettersom hun neppe har gitt ordre om offensiven mot rohingyaene og heller ikke har makt til å stanse generalene.

Dette fratar Suu Kyi selvsagt ikke et ansvar for situasjonen. Hun har ikke kommet med klare fordømmelser av overgrepene, og hun har kritisert menneskerettighetsgrupper som har bidratt til å avdekke dem.

Kanskje er det ikke mulig å konkludere med at Aung San Suu Kyi direkte støtter angrepene mot rohingyaene. Men det er i alle fall klart at hun bruker sin moralske autoritet til å dekke over det som skjer og til å mildne reaksjonene.

Tiden renner ut

FNs avtroppende høykommissær for menneskerettigheter, jordaneren Zeid Ra'ad Al Hussein, sier i et intervju med BBC at dersom Suu Kyi ikke ville fordømme de militære, «kunne hun ha holdt munn, eller – enda bedre – hun kunne ha trukket seg.»

Han har rett. Myanmars øverste politiske leder har misbrukt den moralske autoriteten fredsprisen og mange andre internasjonale utmerkelser har gitt henne. Derfor har hun også mistet flere av dem, mens fredsprisen av formelle grunner ikke kan trekkes tilbake.

Hvis Aung San Suu Kyi vil redde sitt ettermæle, er tiden i ferd med å renne ut. Trolig er det allerede for sent.