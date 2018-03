Aftenposten mener: Trumps handelspolitikk er farlig

President Donald Trumps plan om beskytte deler av amerikansk industri ved å innføre generell toll på import av stål, vekker skarpe reaksjoner også i hans eget parti.

Paul Ryan, leder av Representantenes hus, har sagt at “vi er ekstremt bekymret”. Han og andre republikanere frykter at Trump ved å starte en handelskrig vil skade amerikansk økonomi og i tillegg forsure forholdet til mange av USAs allierte.

Hvis USA begynner med å innføre slike tollsatser, vil andre land svare. Amerikansk eksport kan bli vel så hardt rammet som andre lands eksport til USA. Forbrukere og bedrifter vil måtte betale høyere priser, noe som fort spiser opp positive effekter av republikanernes skattereform.

Trumps fremferd truer det møysommelig fremforhandlede internasjonale handelsregimet som styres av Verdens handelsorganisasjon (WTO).

I tillegg har han lagt frihandelsavtaler døde, én transatlantisk og én for stillehavsområdet. Den for Nord-Amerika, NAFTA, reforhandles og kan eventuelt bli opphevet.

Oppfyller løfter

Presidenten kan kanskje skape og trygge noen amerikanske jobber på kort sikt, men historisk erfaring tilsier at de langsiktige konsekvensene blir stigende arbeidsløshet og større internasjonale motsetninger, i verste fall ekstremisme og krig.

Trumps utspill om toll forteller mye om ham. På den positive siden er han opptatt av å oppfylle sine valgløfter, eller i alle fall å prøve å gjøre det. Handelspolitikken var sentral i valgkampen i 2016, og Trump har ikke ligger på latsiden etter at han ble valgt.

Utspillet bekrefter også at Trump ikke er intellektuelt fleksibel nok til å skjønne at han har kommet med dumme valgløfter som ikke bør oppfylles fordi de gjør mer skade enn gavn. Igjen blir det opp til andre – rådgivere, partifeller i Kongressen, domstolene – å stanse ham.

Ingen vanlig republikaner

I tillegg viser utspillet at Trump langt fra er noen vanlig republikaner. Partiet står vanligvis for en mest mulig blank liberalisme, og da er frihandel en sentral komponent. Men Trump er ingen liberalist, han er merkantilist.

Det bør riktignok tilføyes at også den forrige republikanske presidenten, George W. Bush, prøvde seg med en tollsats for import av stål. Det var ikke særlig vellykket og etter 20 måneder ga Bush etter for press fra WTO.

Enten har Trump ikke lært av forgjengerens erfaring, eller han akter å stå på sitt uansett reaksjoner fra andre land og fra WTO. Det er ikke smart, det er Trump.