Aftenposten mener: Sylvi Listhaug bekreftet at avgangen var riktig

Sylvi Listhaug trakk seg som justisminister. Det var den eneste løsningen for å hindre en regjeringskrise som ingen ønsket seg. Det er mulig å se for seg at KrF hadde bøyd av og latt være å felle Regjeringen hvis saken ble satt på spissen i Stortinget. Men etter mandagens møter i partiet ville det innebære at landet hadde en justisminister uten tillit fra et flertall på Stortinget. Det ville vært en ny situasjon, en svært uheldig situasjon. Statsråden for et av de største politikkområdene ville vært så svekket at hun knapt kunne gjennomført alle sine oppgaver.

Gitt tillitssituasjonen i Stortinget gjorde Listhaug det enhver statsråd i enhver regjering må gjøre: Hun trakk seg av hensyn til regjeringsprosjektet.

I sin avskjedstale til pressen valgte Listhaug å angripe opposisjonen og egne kritikere. Det står hun fritt til å gjøre, ikke minst når hun nå går av. Men budskapet hennes vitner om både svak rolleforståelse og sviktende forståelse av hvorfor saken endte slik den gjorde.

Rolleforståelsen er svak fordi Listhaug ikke går med på at en statsråd har et særlig ansvar for å ytre seg på en måte som ikke skaper destruktive misforståelser, som kan spore til hat, eller som mistenkeliggjør motstandere. Det ansvaret må våre fremste politikere bære, de som har de viktigste talerstolene.

Forståelsen for sakens utgang er svak fordi hun ikke ser sitt eget bidrag til en situasjon der alt som kunne redde Regjeringen, var hennes frivillige avgang.

Erna Solberg har alt slått fast at Listhaug vil være aktuell for nye statsrådsoppgaver. En sterkere rolleforståelse må i så fall være en forutsetning og en kvalifikasjon. En plass i en regjering er ingen menneskerettighet. Den som ikke klarer å tilpasse seg rollen, må få slippe.

Statsminister Erna Solberg regjerer videre med et nødskrik. Den siste halvannen uken har vist frem store svakheter ved hennes regjering. Friheten hun har gitt Frp til å dyrke standpunkter på utsiden av Regjeringens politikk, skaper irritasjon og uro. Statsministerens frihet til å befolke statsrådsposisjonene med de best egnede kandidatene er mindre enn mange trodde. Solberg argumenterer for en saklig og konstruktiv debatt, men må erkjenne at hennes egen regjering anklages for å bidra til det motsatte. Det holder ikke lenger at Solberg sier at alle må ta seg sammen eller bruke andre ord. Hun må gå dypere inn i materien og illustrere med gode eksempler for å ta dette et steg videre.

Listhaugs avgang løser bare en liten del av denne utfordringen.