Protestene som har preget Hongkong den siste uken, er de største på mange tiår. Politiet har møtt demonstrantene med tåregass, pepperspray og gummikuler. Mange er blitt såret eller arrestert.

Skal man tro kinesiske myndigheter, er demonstrantene en del av en sammensvergelse med Vesten. Avisen China Daily, et talerør for myndighetene i Beijing, advarer om at «opposisjonen og deres utenlandske herrer» underminerer byens «rettssikkerhet, offentlige orden og rettferdighet».

I realiteten skjer det stikk motsatte. Demonstrasjonene har oppstått fordi myndighetene i Hongkong, som har tette bånd til Kina, forsøker å få gjennom et lovforslag som åpner for at etterlyste personer skal kunne bli utlevert til det kinesiske fastlandet. Kina hevder at loven har som formål å hindre at byen brukes som skjulested for kriminelle rømlinger, men mange frykter at den vil bli brukt til å slå ned på Kina-kritiske opposisjonelle i Hongkong.

Flere land har vært tydelige i sin støtte til dem som protesterer. Det burde også Norge være.

Historien har vist at en slik frykt langt fra er ubegrunnet. Da Hongkong ble tilbakeført fra Storbritannia til Kina i 1997, var det med løfter om at bystaten skulle få beholde sitt eget sosiale og økonomiske system i 50 år, altså til 2047. Dette er ikke blitt overholdt. I stedet har kinesiske myndigheter gradvis underminert selvstyret og friheten i Hongkong.

Det nye lovforslaget kan føre til en ytterligere svekkelse av byens autonomi ved at den gir kinesisk lov innvirkning på det som skjer i bystaten. Det vil ikke bare ramme hongkongernes rettssikkerhet, men kan også gjøre byen mindre attraktiv for investorer. Inntil nå har Hongkong vært en økonomisk suksesshistorie. Ifølge Verdensbanken er Hongkong verdens fjerde beste sted å drive business i, foran land som Norge, USA og Storbritannia.

Den viktigste grunnen til å hegne om Hongkongs uavhengighet, er likevel ikke forretningsvirksomhet, men kampen for frihet og demokrati. «Dersom denne loven vedtas, vil Hongkong bare bli en vanlig kinesisk by», uttaler en ung demonstrant til BBC.

Det er ikke et lystbetont scenario. Under president Xi Jinpings regime slås det stadig hardere ned på avvikende meninger i Kina. Sensuren blir mer og mer avansert, og mer og mer makt samles i Xis hender.

Hongkong har lenge vært et unntak fra dette, og slik bør det forbli. Flere land, deriblant USA og Storbritannia, har vært tydelige i sin støtte til dem som protesterer. Det burde også Norge være. Foreløpig har det dessverre vært tyst.