Aftenposten mener: Moskeene i Norge må intensivere arbeidet mot homofobi

Imamer må ta kampen mot homofobi på alvor.

Imam Mohammad Saleemullah Alvi vil jobbe aktivt for å bekjempe homofobi.

25 minutter siden

Etter terrorangrepet på London pub 25. juni har imam Mohammad Saleemullah Alvi tatt opp homofili under to fredagsbønner. Det fortalte han i Aftenposten nylig. Han er imam i Islamic Cultural Centre (ICC) på Grønland.

Den har 5000 medlemmer og var en av de første moskeene i Oslo. ICC har bestemt seg for å sette homofili på dagsordenen fremover. Ledelsen mener at den ikke har gjort nok for å bekjempe fordommer.