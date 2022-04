Aftenposten mener: Fortsatt laber bris for havvind

Olje- og energiminister Terje Lien Aasland la fredag frem regjeringens tilleggsmelding om energi.

Ap og Sp har laget et hinder for satsing på havvind. Det må bort.

Norge har noen av de beste forutsetningene for satsing på vindkraft. Bortsett fra politisk. Der lugger det litt. Det ferskeste beviset på det kom fredag. Da la olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap) frem regjeringens tilleggsmelding om energi.

Utbygging av vindkraft på land har skapt storm de siste årene. Motstanden ble så heftig at politikerne trakk i nødbremsen. Systemet for godkjenning og utbygging var ikke godt nok. Naturinngrepene ble voldsommere enn mange hadde sett for seg.