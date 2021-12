Aftenposten mener: Konservativ stjerne sluknet brått

Østerrikes kansler, Sebastian Kurz, går av. Han anklages for blant annet misbruk av offentlige midler.

Sebastian Kurz skulle rydde opp, men ser ut til å ha rotet det til i stedet.

Nå nettopp

I 2017 ble Sebastian Kurz som 31-åring tidenes yngste statsminister i Europa. Da hadde han alt gjort seg bemerket som utenriksminister. Kurz ledet i 2016 et opprør blant EU-landene mot den tyske kansleren, Angela Merkel.

Hun ønsket at unionen skulle dele ansvaret for flyktningene som da kom i en bølge fra Midtøsten. Kurz sto i spissen for et knippe land som sa nei, blant dem Ungarn. Merkel endte med å måtte ta ansvar for de fleste flyktningene selv.