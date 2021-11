Aftenposten mener: Det finnes ikke «koronapenger»

Nå er ikke tiden for økt pengebruk.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik hilser på statsminister Jonas Gahr Støre under LO Stats kartellkonferanse på Gol onsdag.

Nå nettopp

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV er under sterkt press. Alle de tre partiene lovet i valgkampen å gjeninnføre feriepenger for folk som har gått på dagpenger. Ap hadde det til og med på sin plan over hva som skulle gjennomføres i løpet av en ny regjerings første 100 dager.

Men i den nye regjeringens budsjettforslag manglet tiltaket. Løftet til arbeidsledige og permitterte ble brutt.