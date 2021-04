Aftenposten mener: Ap har gått seg bort i rusen

Det blir ingen ordentlig rusreform nå.

Partileder Jonas Gahr Støre (Ap) er fornøyd med vedtaket om rusreform på partiets landsmøte. Aftenposten er det ikke. Foto: Morten Uglum

Arbeiderpartiet har vært en av pådriverne for å gå fra straff til helsehjelp overfor narkotikabrukere.

Men det er ikke partiet lenger. På helgens landsmøte gikk partiet inn for et snevert fritak for straff for de aller mest utsatte rusavhengige. I voteringen understreket flertallet at avkriminalisering kun skulle gjelder tunge rusavhengige.