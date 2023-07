Velkomment nederlag for ytre høyre i Spania

Statsminister Pedro Sanchez gamblet på nyvalg og vant delvis.

Vox-leder Santiago Abascal trodde han skulle i regjering, men gikk på en smell. Vis mer

Koalisjonen bak Spanias statsminister Pedro Sanchez tapte lokalvalgene i mai. Både det sosialdemokratiske partiet PSOE og alliansen Unidas Podemos på ytre venstre fløy gikk tilbake. Samtidig fikk det konservative Folkepartiet (PP) og ytre høyre-partiet Vox fremgang.

Sanchez tok da tyren ved hornene og utskrev nyvalg til parlamentet i hovedstaden Madrid 23. juli. Tidligere hadde han varslet valg i desember.

Beslutningen ble sett på som i overkant modig.

Sanchez har hatt et godt grep om Spanias økonomi de siste årene. Vekstraten er god. Arbeidsløsheten har sunket, om enn til et fortsatt høyt nivå.

Likevel har høyresiden vært på offensiven. Sanchez er avhengig av flere enn ytre venstre. I tillegg trenger mindretallsregjeringen støtte fra regionale separatistpartier.

Sanchez-regjeringen har dessuten gjennomført lovendringer som styrker kvinners og skeives rettigheter. Adgangen til abort er blitt lettere.

I sum gir dette høyresiden ammunisjon. Sanchez er blitt fremstilt som en trussel mot Spanias enhet og konservative verdier.

Meningsmålingene tydet på at PP-leder Alberto Nunez Feijoo ville bli statsminister, om enn ikke med eget flertall. PP hadde åpnet for å ta med Vox og dets partileder Santiago Abascal i regjering. Det så ut til å holde for flertall.

Sanchez satset på at nettopp dette ville mobilisere. For første gang siden diktaturtiden på 1970-tallet kunne krefter fra ytre høyre fløy komme i regjering.

Statsministeren lyktes et stykke på vei. Valgdeltagelsen søndag var ganske høy. PP ble klar valgvinner, men Vox gjorde det uventet svakt. De to fikk ikke majoritet.

Sanchez’ PSOE sikret fremgang, men støttepartiene ble svekket. Dermed har heller ikke han noen tydelig vei til et stabilt flertall. Han kan likevel bli sittende inntil videre.

Både Feijoo og Sanchez vil prøve å finne et styringsgrunnlag. Det vil ta tid og kanskje ikke lykkes. Mange tror et nytt valg må holdes om ikke så lenge.

Sanchez’ viktigste seier er at Vox fikk en smell. Det nasjonalistiske, euroskeptiske, innvandringsfiendtlige og til dels reaksjonære partiet er fortsatt et stykke fra å få makt. Godt er det. Så får det vise seg hvor lenge det holder.