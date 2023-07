Å sitte på Stortinget er ingen straff

Ola Borten Moe har ikke mulighet til å trekke seg fra Stortinget og mener Grunnloven bør endres. Vis mer

Ola Borten Moe må nok jobbe med motivasjonen. Men han ba om tillit fra velgerne. Da må han stå løpet ut.

Det kom et lite hjertesukk fra Ola Borten Moe fredag. Han varslet at han går av som statsråd, trekker seg som nestleder i Senterpartiet og ikke stiller ved stortingsvalget i 2025. Men han slipper ikke ut av Stortinget før denne perioden er over.

Moe virket ikke spesielt motivert for en slags åpen soning på Løvebakken. Det er mulig å forstå. Men hverken hans eget parti eller andre bør lytte til oppfordringen han kom med om å se på dette regelverket på nytt.