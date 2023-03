Nødvendig snuoperasjon i Georgia

Regjeringen ville svekke medier og sivilsamfunn, men demonstranter klarte å hindre det.

Georgias president Salomé Zourabichvili (t.v.) ville legge ned veto mot regjeringens lovforslag. Her sammen med EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i Brussel-

10.03.2023 10:04

Det lille, eurasiske landet Georgia ligger innerst i Svartehavet og med Russland og Tyrkia som store naboer. Det står i en politisk skvis.

To regioner, Abkhasia og Sør-Ossetia, er okkupert av russisk-kontrollerte opprørere. Situasjonen er ikke så ulik den Ukraina var i fra 2014 til utbruddet av den store krigen for et drøyt år siden. Georgia og Russland utkjempet en krig i 2008.

