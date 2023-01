Aftenposten mener: Bygg sykkelvei der folk har behov for det

04.01.2023 07:08

Trygg sykkelvei er fint.

Sykkelveien på Torshov er målstyring av verste sort.

Petter Myre Eng bor på Torshov. Der har han samlet inn 1152 underskrifter fra naboene. De vil beholde sine 110 beboerparkeringsplasser.

Bymiljøetaten har planer om å fjerne plassene for å lage sykkelvei. Det er vanskelig å skjønne hvorfor. I Bymiljøetatens egne dokumenter står det nemlig at den aktuelle strekningen har «lavt» behov for en sykkelvei. I kommunens egen sykkelplan er det heller ikke skissert at det skal bygges sykkelfelt langs denne veien.

