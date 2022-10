Aftenposten mener: Tyrkia må presse Russland hardere

Tyrkias president har valgt å holde på sitt nære forhold til Putin. Han har ansvar for å bruke det konstruktivt.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan møtte Russlands president Vladimir Putin i Kasakhstan like før helgen. De to tok hverandre smilende i hånden. Samtidig regnet bombene over Ukraina.

Erdogan er den eneste av lederne i Nato som fortsatt har tilnærmet normal kontakt med Putin. Han har møtt den russiske presidenten fire ganger på tre måneder. Dette er ikke så overraskende. Erdogan har pleiet et nært forhold til Putin gjennom en årrekke. Han har dessuten vist at han trives utmerket som internasjonal provokatør. Ja, det kan til tider virke som om han bevisst søker rollen.