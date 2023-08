Norge var visst ikke annerledeslandet likevel

Regjeringen påstår at jordbrukspolitikken skjermer forbrukerne for økte priser. Det stemmer dårlig.

Maten er blitt mye dyrere de siste månedene. Vis mer

Publisert: 13.08.2023

Denne uken brakte Statistisk sentralbyrå et lys i enden av den økonomiske tunnelen. Inflasjonen er på vei ned. Prisene er 5,4 prosent høyere enn for et år siden.

Det er den laveste prisveksten siden mai i fjor. Det er godt nytt for alle som frykter nye, kraftige renteøkninger.

Økonomiske historikere får krangle om årsakene til inflasjons- og renteveksten i 2022. Den ekspansive økonomiske politikken både i Norge og utlandet har sikkert spilt inn. Det samme har energisituasjonen etter krigen i Ukraina.

Men energiprisene er ikke lenger den viktigste driveren for prisveksten. Gjennom sommeren har strøm vært nesten gratis. På denne tiden i fjor var prisene 3–4 kroner kWh i fjor på samme tid.

Snarere er det matprisene som nå først og fremst drar prisveksten opp. Prisøkningene på mat de siste månedene har vært voldsomme, etter at matprisene i vinter og i fjor økte mindre enn i mange andre land.

Men nå er prisveksten på mat høyere enn i både Sverige og Danmark.

Antagelig er det flere faktorer som har utsatt prisøkningene, blant annet priskonkurransen blant dagligvarekjedene. Men de siste månedene har bildet snudd.

Prisøkningene stiller regjeringens argumentasjon om landbrukspolitikken i et merkelig lys. Tidligere har regjeringen (og Bondelaget) argumentert med at jordbrukspolitikken i Norge skjermer forbrukerne for prisøkninger.

Opplegget i jordbruksoppgjørene gjør at bøndene ikke tar ut mesteparten av kostnadsøkningene gjennom markedet, men over statsbudsjettet.

Men det viser seg at nordmenn får både økte jordbruksutgifter over statsbudsjettet og økte matpriser i butikkene. Det var i beste fall snakk om noen måneders forsinkelse. Den allerede dyre norske maten er blitt enda dyrere. Økte kostnader til bøndene er bare en liten del av prisøkningen. Men teorien om Norge som annerledeslandet i denne sammenheng, stemmer ikke.

Det er bare å håpe at denne ukens inflasjonstall virkelig varsler et omslag i økonomien. Ikke minst bør statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) krysse fingrene.

Videre prisøkninger på både mat og andre varer, med uunngåelige renteøkninger på toppen, vil gjøre livet i regjering enda surere.